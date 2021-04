Dopo il successo clamoroso di Felicissima Sera, le opportunità per Pio e Amedeo si moltiplicano. Il loro più grande sogno? Condurre il festival della canzone italiana

“Felicissima Sera” si è rivelato uno dei prodotti di maggior successo del palinsesto televisivo di Mediaset. Il programma, condotto da Pio e Amedeo, ha raggiunto picchi del 21,09% di share durante lo scorso appuntamento: numeri da capogiro che il duo comico è pronto a confermare nel gran finale, previsto per il prossimo venerdì. L’ambizione dei presentatori, tuttavia, non sembra destinata a spegnersi. Di recente, in un’intervista al settimanale Chi, Pio e Amedeo hanno infatti rivelato il loro più grande sogno: condurre il festival della canzone italiana. Al loro fianco, tuttavia, vorrebbero una compagna d’avventura a dir poco eccezionale.

Pio e Amedeo, notizia bomba sul duo comico: condurranno Sanremo?

Reduci dal successo di “Felicissima Sera”, Pio e Amedeo hanno svelato i loro progetti futuri in un’intervista al settimanale Chi. Il duo comico, che non si aspettava un riscontro così positivo da parte del pubblico, coltiva da tanti anni un sogno nel cassetto che vorrebbe veder presto realizzato: condurre il festival di Sanremo.

Al loro fianco, tuttavia, i comici auspicano la presenza di compagni d’avventura che hanno già calcato il palcoscenico più ambito d’Italia. Pio e Amedeo hanno fatto i nomi di Maria De Filippi, che è stata loro ospite nel corso del primo appuntamento di “Felicissima Sera”, e di Carlo Conti, con il quale si stanno contendendo gli ascolti del venerdì.

Senza dubbio, l’esperienza di Sanremo sarebbe una sfida allettante per il duo comico, che ha recentemente dimostrato di saper calcare il palco con disinvoltura e abilità. L’irriverenza e la spontaneità di Pio e Amedeo, abbinate ai grandi ospiti, hanno fatto la differenza nel corso dei primi due appuntamenti di “Felicissima Sera”.