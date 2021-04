Orrore a Pompei: una ragazza di appena 24 anni è stata uccisa a coltellate ed è morta poco dopo in ospedale. Avviate le indagini.

Orrore a Pompei. Una ragazza di appena 24 anni è morta in ospedale a causa di alcune ferite procurate da un’arma da taglio. Qualche minuto fa la 24enne era giunta in ospedale in condizioni critiche, soccorsa dal 118. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare: la ragazza è deceduta. I militari, in un primo momento, avevano diffuso un dato sbagliato in merito alla sua età: inizialmente si trattava di una 14enne ma poi è arrivata la rettifica.

La piccola era stata trovata in un box ed era stata tempestivamente soccorsa. Sul suo corpo c’erano diverse ferite da taglio e lividi. Sul posto ci sono carabinieri e forze dell’ordine che hanno già avviato le indagini.

Orrore a Pompei: morta 24enne. Era stata accoltellata

I sanitari del 118 hanno trovato una ragazza in un garage che era stata accoltellata ripetutamente. La giovane è stata velocemente trasportata all’ospedale di San Leonardo: per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è spirata.

Sul corpo della vittima i medici hanno riscontrato tre coltellate all’addome e segni di violenza sessuale. La 24enne aveva riportato anche la frattura ad entrambe le caviglie. Le forze dell’ordine sono già sul posto e stanno cercando di ricostruire i fatti. La Procura ha aperto un fascicolo: non è da escludere una lite sfociata in tragedia.

La vittima è nata il giorno 30 aprile: domani sarebbe stato il suo compleanno.