L’irripetibile proposta all’ultimo scatto dell’attrice Miriam Leone giunge da un simpatico e noto creatore del web. Chi sarà?

E’ uscita pochi giorni fa l’ultima pellicola che vede la bellissima attrice Miriam Leone come protagonista femminile al fianco di Riccardo Scamarcio, nella storia colma di salienti retroscena amorosi in un mix di tensione de “Il Testimone Invisibile“. Il film dopo il suo esordio ha goduto fino alla giornata di ieri della quinta posizione nella classifica italiana basata sul numero di visualizzazioni ed apprezzamenti regolarmente svolte sulla piattaforma in streaming di Netflix.

Miriam, nel frattempo, però vorrebbe anche festeggiare l’arrivo, forse ancor un po’ instabile nella penisola italiana, della primavera 2021. E nel farlo decide di pubblicare un meraviglioso scatto. Eppure ad attirare gli spettatori su Instagram, oltre alla sua bellezza, sarà una proposta particolarmente interessante rivoltale tra i commenti da un noto esponente goliardico del web. Di chi si tratta? Scopriamo assieme.

Miriam Leone, “una gioia per gli occhi” tra successi ed allettanti proposte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’artefice della fugace ed inattesa proposta, sulla probabile eventualità di celebrare il raggiungimento di alcuni meritati traguardi da parte di Miriam, giunge dall’assai noto creatore digitale, ed in particolar modo per i suoi meme alquanto divertenti. L’artista è oggi meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di “CARPENOCTEM“.

Il quale non tentennerà, in seguito all’esordio della bella Miriam, zaino in spalla, con “È la primavera…🧶🤷🏻‍♀️” nel chiederle poi audacemente: “Ciao Miriam ti posso offrire un kebab e una birra?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Se l’attrice abbia già deciso di accettare l’invito purtroppo ancora non è dato a nessuno saperlo. Anche se a costatare dal crescendo numero di like ricevuti in merito all’intervento. Come dalla naturalezza dell’idea del suo simpatico fan, – e chissà, forse anche futuro amico – potrebbe darsi che tale opportunità possa esser presa da lei in considerazione.