“Quanta bellezza”, la FOTO di Jasmine Carrisi non passa inosservata

Boom di complimenti per Jasmine Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso è molto apprezzata sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Non solo selfie, negli ultimi giorni Jasmine Carrisi ha regalato ai followers degli scatti diversi dal solito che sembrano frutto di veri e propri shooting. Come la foto sopra riportata che la immortala in versione tennista. Bellissima come sempre, il completino da gara rosa – top e gonnellino – le stanno davvero bene. Le illumina la pelle bianca e in generale tutto l’incarnato sembra beneficiarne. La racchetta tenuta sulla spalle come le atlete veterane, le conferisce quel tocco in più. Non a caso, ha ricevuto tantissimi like.

Tra i numerosi commenti, non poteva mancare quello della madre – Loredana Lecciso – la quale orgogliosa della figlia diventata ormai una giovane donna, le lascia diversi cuoricini. Un’azione apprezzata dal web tanto che qualcuno coglie l’occasione per rivolgere alla compagna di Albano i complimenti per la figlia. Come una qualsiasi madre, non poteva che ringraziare per le belle parole spese.

Nell’ultima foto, Jasmine appare più radiosa che mai.

Jasmine Carrisi sotto una luce diversa, cosa succede?

