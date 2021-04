La cantante Romina Power ha condiviso una foto su Instagram in cui sorride e scrive una frase profonda che guarda al futuro

Romina Power ha condiviso una foto su instagram in cui appare raggiante e sorridente. Nella didascalia scrive:”Bisogna guardare avanti e sorridere. Credere nella giustizia divina, credere nella vita virtuosa e nel karma. Ascoltare il proprio buon senso e sapere che tutti abbiamo il seme della Buddhità”. Sua figlia Romina junior ha risposto nei commenti della foto della madre, scrivendo:“Bellissima anima”.

Romina Power e l’attenzione verso l’umanità

La Power ha dimostrato di essere una donna dai valori profondi e solidi. Dimostra un’attenzione per il sociale e per l’umanità notevole. Sul suo profilo spesso si vedono lotte per cause buone, e una spinta da parte della cantante di essere più generosi l’uno con l’altro e anche con la terra. Recentemente ha mostrato che piantava alberi, un modo in più per aiutare la terra. Gli alberi sono ossigeno per noi e fanno bene. Poi in un’altro post combatte per l’affermazione delle donne nel mondo. Ha rivolto l’attenzione verso la vincitrice dell’Oscar Chloè Zhao. Ha condiviso una sua foto e ha scritto nella didascalia:”Indovinate quante donne abbiano vinto l’oscar per la regia prima di Chloè Zhao? Una in 93 anni!! Congratulations Chloè for nomadland love the way she integrated non actors with real stories into the movie and actors that look like real people. Chapeau!”.

Poi la cantante ha condiviso un video in cui appaiono persone da tutto il mondo che cantano e lei commenta scrivendo:”Umanitè”. La Power ha anche trovato il tempo di scrivere un romanzo che s’intitola “Ti prendo per mano”. Il libro è dedicato a sua madre che ha vissuto una malattia lunga e poi è morta. Il libro è raccontato come fosse un diario di una giovane che si trova ad affrontare la malattia della madre. Il racconto è quindi la storia che ha vissuto la Power con però nomi e luoghi diversi.

La cantante ha sofferto molto per la perdita della madre e ha spiegato che il buddismo l’ha aiutata a capire che siamo di passaggio e anche se il corpo se ne va la mente e il cuore rimangono per sempre. La Power è una donna forte, ha dovuto affrontare tante perdite precoci nella sua vita. La mamma, la sorella poco tempo fa e anche la figlia Ylenia scomparsa anni fa.