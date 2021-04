Salvatore Esposito, la rivelazione su Gomorra che sconvolge i fan

Salvatore Esposito, l’amato/odiato Genny Savastano di Gomorra, ha fatto una rivelazione che lascia i fan sgomenti

Quando si parla di “cattivi” difficilmente certi personaggi riescono a fare breccia nel cuore del pubblico. Non è stato così per Genny Savastano di Gomorra che ha il viso dell’attore Salvatore Esposito, uno dei pochi ad essere riuscito a farsi amare nonostante la storia alle sue spalle. Il boss della potente famiglia di Secondigliano dipinta nella seguitissima serie tv nonostante tutto è riuscito a diventare uno dei personaggi preferiti dagli spettatori di mezza Italia grazie anche alla sue evoluzione criminale.

All’inizio della serie infatti Genny sembrava non essere adatto all’ambiente che lo circondava ma dal suo viaggio in Honduras è tornato a Napoli come un uomo nuovo. Un cambiamento tanto radicale che dopo l’arresto del padre Don Pietro ha preso addirittura la reggenza del clan. Solo successivamente la morte del vecchio boss Genny decide di allontanarsi dall’ambiente malavitoso e di dedicarsi alla famiglia anche se per lui è difficile non sentire un forte richiamo alle origini.

Le rivelazioni di Salvatore Esposito su Gomorra

Il pubblico appassionato delle vicende raccontate in Gomorra è stato spiazzato dalle rivelazioni fatte sul suo profilo Instagram da Salvatore Esposito. L’attore napoletano ha pubblicato una foto accompagnata da una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione “The End Is coming…“. Un modo questo per annunciare sia la fine delle riprese della quinta stagione che il termine della serie stessa. Come ben sanno i fan della famiglia Savastano infatti dopo quest’ultima stagione Gomorra chiuderà definitivamente i battenti. Per ora le anticipazioni rivelano che la storia ripartirà da dove si era interrotta ne “L’immortale, il film” vero e proprio spin-off della serie diretto da Marco D’Amore. Proprio quest’ultimo, nei panni di Ciro tornerà quindi anche nell’ultima stagione. Come ha svelato la pellicola infatti in realtà il suo personaggio non è affatto morto.

Nel film infatti viene raccontato che Di Marzio è riuscito a scampare all’attentato sulla barca orchestrato dal gruppo fedele a Enzo sangue blu. Con le riprese della serie finalmente terminate come ci ha fatto sapere Salvatore Esposito sembra che non ci sia ancora molto da attendere per rivedere Gomorra in tv.