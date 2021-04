Ha vinto Sanremo 2020, com’è e cosa fa adesso – FOTO

Il Festival di Sanremo 2020 è andato in onda come sempre dal Teatro Ariston e ha visto l’esordio alla conduzione della kermesse di Amadeus

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata chiamata al difficile compito di eguagliare lo straordinario successo dell’anno precedente. Al suo esordio sul palco dell’Ariston, sia come presentatore che come direttore artistico, Amadeus. Al suo fianco oltre all’amico di sempre Fiorello, anche ben nove co-conduttrici che si sono alternate nelle varie serate del Festival. Sul palco della città dei fiori il pubblico ha visto avvicendarsi

Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Ospite fisso della kermesse l’artista internazionale Tiziano Ferro. Ad aggiudicarsi quest’edizione del Festival di Sanremo per i Campioni è stato Diodato con il brano “Fai rumore” a cui è andato anche il premio della Critica. Medaglia d’argento per Francesco Gabbani con “Viceversa” mentre al terzo posto si sono piazzati I Pinguini Tattici Nucleali con “Ringo Starr“. Per la categoria Nuove Proposte il vincitore è stato Leo Gassman con la canzone “Vai bene così“.

Il Festival di Sanremo 2020, entrato nella storia per la lite scoppiata in diretta televisiva tra Bugo e Morgan che ha portato poi i due all’esclusione il primo posto, è stato conquistato dal cantautore aostano Diodato che con la canzone “Fai rumore” ha portato a casa anche il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa dedicato a Lucio Dalla. Per Diodato la 70esima edizione non è stato un esordio sul palco dell’Ariston bensì un emozionante ritorno. Già nel 2014, con la canzone Babilonia, era riuscito a classificarsi al secondo posto della categoria Giovani subito dietro il napoletano Rocco Hunt. Nel 2018 invece, in coppia con Roy Paci e con il brano “Adesso” non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto.

Il timbro di voce inconfondibile e il grande talento hanno permesso a Diodato di firmare alcuni dei successi già entrati nell’albo d’oro della musica. Indimenticabile la sua “Che vita meravigliosa” colonna sonora del film di Ozpetek “La Dea Fortuna” che gli ha permesso di conquistare il David di Donatello e il Nastro d’argento per la migliore canzone originale.

Classifica degli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2020 (con autori)

Posizione Interprete Brano Autori

1º Diodato Fai rumore Diodato e E. Roberts

2º Francesco Gabbani Viceversa F. Gabbani e Pacifico

3º Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr R. Zanotti

4º Le Vibrazioni Dov’è R. Casalino, D. Simonetta e F. Sarcina

5º Piero Pelù Gigante P. Pelù e L. Chiaravalli

6º Tosca Ho amato tutto P. Cantarelli

7º Elodie Andromeda Mahmood e Dardust

8º Achille Lauro Me ne frego A. Lauro, D. Petrella, D. Dezi, D. Mungai, M. Ciceroni e Boss Doms

9º Irene Grandi Finalmente io V. Rossi, R. Casini, A. Righi e G. Curreri

10º Rancore Eden Rancore e Dardust

11º Raphael Gualazzi Carioca R. Gualazzi, D. Petrella e D. Pavanello

12º Levante Tikibombom Levante

13º Anastasio Rosso di rabbia Anastasio, L. Serventi, M. Azara e S. Tartaglini

14º Alberto Urso Il sole ad est P. Romitelli e G. Pulli

15º Marco Masini Il confronto M. Masini, F. Camba e D. Coro

16º Paolo Jannacci Voglio parlarti adesso A. Bonomo, P. Jannacci, E. Bassi e M. Bassi

17º Rita Pavone Niente (Resilienza 74) G. Merk

18º Michele Zarrillo Nell’estasi o nel fango V. Parisse e M. Zarrillo

19º Enrico Nigiotti Baciami adesso E. Nigiotti

20º Giordana Angi Come mia madre G. Angi e M. Finotti

21º Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare) M. Canova Iorfida e D. Petrella

22º Junior Cally No grazie J. Cally, J. Ettorre, F. Mercuri, G. Cremona, E. Maimone e L. Grillotti

23º Riki Lo sappiamo entrambi R. Marcuzzo e R. Scirè

Esclusi Bugo e Morgan Sincero Bugo, Morgan, A. Bonomo e S. Bertolotti

Il video ufficiale di “Fai Rumore” di Diodato