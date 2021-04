Nunzia De Girolamo non smette di stupire sui social network: la conduttrice ha postato una fotografia da infarto.

Nunzia De Girolamo, anche con il nuovo look e il nuovo taglio, è una donna decisamente bella e affascinante. La nativa di Benevento sta conquistando sempre di più il pubblico con il suo format ‘Ciao maschio’. L’ultima puntata ha fatto registrare l’incredibile media record del 10.3 % di share. Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro sono stati gli uomini protagonisti dell’ultimo appuntamento di sabato scorso.

Anche sui social, la De Girolamo non passa inosservata. Come già spiegato, la puntata di sabato è stata un successo e non solo in televisione: su Twitter l’hashtag #Ciaomaschio è entrato in Trend topic. Nunzia possiede anche un account Instagram che cura con continuità. Le sue foto sono spettacolari e la sua bellezza è irresistibile. L’ultimo scatto apparso online è da infarto: la sua scollatura ha lasciato senza parole i followers.

Nunzia De Girolamo, scollatura da infarto: che décolleté

