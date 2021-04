“Sei un sogno tesoro” Bianca Atzei e un bikini travolgente – FOTO

Bianca Atzei regala ai suoi follower uno scatto che manda su di giri i social. È alle terme e il suo fisico è così perfetto che sembra una statua

Bianca Atzei sempre più innamorata del suo Stefano Corti. La cantante e la Iena fanno sul serio ma a quanto pare la bella sarda vuole fare un ulteriore passo in avanti. Vuole allargare la famiglia e lo comunica al suo compagno come a il resto del web che la segue in un video social.

Non è la prima volta che i due lanciano del video molto simpatici ma questa volta la reazione di Corti forse non è quella che ci si attendeva. “Amore, ho deciso: voglio avere un figlio” esclama l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel filmato.E Corti? “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina? – risponde in modo ironico l’inviato della trasmissione di Italia 1 – Colpo di scena, e con chi?”.

La buttano sul ridere e il video fa in poco tempo il giro del web. Uno sketch simpatico è commentato da tanti amici, anche famosi della coppia. Molti si chiedono però: c’è qualcosa di vero dietro la gag? Davvero i due stanno pensando di allargare la famiglia?

