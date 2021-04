Serena Rossi arriva la proposta irrinunciabile “un onore per me” – FOTO

“E’ un grande onore. So quanto sia stato difficile sorridere in questo ultimo anno e mezzo. Ma in questo momento così delicato, tenere vivo e forte il desiderio di tornare a fare quello che sappiamo fare, e di tornare a sorridere, è tutto”. Sentenzia così Serena, come in preda dalla speranza. Dopo le lunghe chiusure che hanno oppresso i luoghi della cultura, adesso la loro mancanza ha scatenato una “necessità vitale delle Arti“. E questa si aggiudica come la giusta occasione per regalare loro un più che degno riscatto.