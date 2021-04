Shaila Gatta, leggings super attillati e fondoschiena d’acciaio – VIDEO

Shaila Gatta, la velina si è superata: su Instagram ha postato un video in cui il fondoschiena (d’acciaio) fa da protagonista.

Shaila Gatta è sicuramente una delle veline più social di sempre. La bellissima ballerina dal fisico scolpito ha ideato diverse rubriche che periodicamente cura proponendo interessanti spunti al suo quasi milione di followers. Gli utenti rimangono di volta in volta estasiati.

Shaila ha sicuramente sviluppato nel tempo un’ottima capacità comunicativa, la sua empatia la premia e ogni video diventa virale in pochissimo tempo. Come noto, Shaila condivide insieme al fidanzato (l’ex calciatore Leonardo Blanchard) la passione per il fitness. Un amore comune elevato a vero e proprio stile di vita.

Visto che l’estate è alle porte ma le palestre ancora sono chiuse, Shaila ha deciso di andare incontro alle sue sostenitrici ideando un video per allenare in casa il fondoschiena. Postato poco fa, ha raggiunto un numero elevato di visualizzazioni.

Shaila Gatta, il VIDEO dell’allenamento: una bomba

