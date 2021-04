“Una splendida ventenne”. Federica Pellegrini in costume le stende tutte – FOTO

La campionessa olimpica Federica Pellegrini condivide i suoi scatti su Instagram. Duri allenamenti in vista di un super appuntamento sportivo durante la prossima estate. I fan sono in delirio, tanto entusiasmo e solo consensi per la fantastica atleta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

L’ultima foto condivisa da Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram ha dato vita ha un simpatico scambio di battute con un fan. “Ma è attuale sta foto?” – ha scritto qualcuno con tanto di emoji raffigurante la faccina con espressione dubbiosa. “E’ stata scattata martedì pomeriggio” – ha risposto la campionessa olimpica. “Una splendida ventenne” – ha concluso l’utente, felice che la sua beniamina abbia commentato.

Ebbene si, Federica Pellegrini è in splendida forma, tanto che il suo aspetto nasconde le sue effettive primavere. La nuotatrice è nata nel 1988, il suo trentatreèsimo compleanno sarà in agosto e lo festeggerà in un modo speciale. Sarà in concomitanza di un appuntamento storico. Scopriamo di più.

Leggi anche >>> “Fino all’anno scorso non avevo il coraggio di guardare una sua foto”. Il tremendo lutto di Mara Venier

Federica Pellegrini: il compleanno durante un’occasione speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

LEGGI ANCHE —> Can Yaman-Diletta Leotta, doccia gelata per l’attore: novità eclatanti

I Giochi Olimpici di Tokyo si terranno dal 23 Luglio fino all’8 Agosto 2021. Proprio durante le competizioni la nuotatrice Federica Pellegrini spegnerà 33 candeline, precisamente il 5 Agosto. Speriamo che possa coronare questo traguardo con una medaglia al collo.

Le gare del Sol Levante avranno un sapore agrodolce per la giovane atleta veneta. Sono state tanto attese; ha rappresentato, infatti, un duro colpo per lei dover rinunciare nel 2020 a causa della diffusione della pandemia da Coronavirus e della conseguente posticipazione. Un anno in più nella carriera di un atleta grava moltissimo. Ha dichiarato che per lei sarà l’ultima partecipazione a un’Olimpiade. La chiusura di un’era ma non il declino di una stella.

Federica Pellegrini è, infatti, amatissima dal suo pubblico che la segue e la incoraggia da sempre. Inoltre la giovane, dotata di un fascino disarmante e di una verve coinvolgente, si è riscoperta personaggio di spicco del web e del piccolo schermo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Siamo sicuri che la sua carriera si amplierà in altri settori, senza mai allontanarsi dal suo unico, vero amore: lo sport.