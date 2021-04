E’ morto di Covid in Svezia ed ha lasciato tutta la sua eredità al figlio italiano che non ha mai conosciuto. La storia è stata raccontata al programma Chi l’ha visto?

E’ morto di Covid all’età di 84 anni ed ha lasciato la sua eredità al figlio italiano che non ha mai conosciuto. Ora è caccia all’uomo.

La storia è stata raccontata nel noto programma di Rai 3 Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. L’uomo oggi ha 62 anni ma non si conosce nulla di lui se non la foto nell’articolo.

L’uomo venuto a mancare a causa del Covid è Malcom Simon, originario del Guyana, aveva una moglie ed una famiglia felice. E’ stata proprio la consorte a contattare il programma di Chi l’ha visto? Ha voluto realizzare l’ultimo desiderio del marito.

Un amore che va altre la morte. Un padre che cerca suo figlio

La storia risale al 1957, Malcom lascia il suo paese natio e raggiunge Londra dove conosce una ragazza di Trieste. Tra i due sboccia l’amore ed iniziano a frequentarsi, dopo poco però devono separarsi in quanto lei perde il lavoro ed è costretta a ritornare in Italia e lui parte per il servizio militare a Cipro.

Nel frattempo la ragazza scopre di essere incinta e nel 1958 da alla luce il frutto di quell’amore tanto bello quanto disperato a causa della separazione forzata. Il bambino nato dall’amore tra Malcom e la ragazza di Trieste non conoscerà mai suo padre.

Prima di contrarre il Covid, Malcom aveva deciso di cercarlo ma senza risultati e per questo motivo l’ha nominato suo erede. Con il Covid si è ammalato ed è morto, ora è sua moglie a continuare le ricerche.

Durante la puntata di Chi l’ha visto? vengono mostrate delle immagini, fotografie di quando il bambino era piccolo insieme ad una donna – si è ipotizzato alla nonna- sul retro di una fotografia c’è scritto: “A papà, Michael”, forse la persona che stanno cercando si chiama proprio così.