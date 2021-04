Incidente sul lavoro: uomo muore travolto da un tronco

Un boscaiolo di 30 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Cavalese, in provincia di Trento, dopo essere stato travolto da un tronco.

Aveva 30 anni, il boscaiolo rimasto vittima di un incidente mentre eseguiva dei lavori boschivi nel pomeriggio di ieri a Cavalese, in provincia di Trento. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne, dipendente di una ditta altoatesina, stava tagliando un albero quando improvvisamente un tronco lo ha travolto. Inutili i soccorsi da parte dell’equipe medica giunta sul posto anche a bordo dell’elisoccorso. Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Leggi anche —> Tragedia nel cantiere Amazon: un morto e tre feriti

Trento, travolto da un tronco mentre lavora: muore boscaiolo di 30 anni

Leggi anche —> Incidente in un cantiere: operaio muore sotto gli occhi del fratello

Dramma a Cavalese, piccolo comune in provincia di Trento, dove nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 aprile, un uomo ha perso la vita mentre si trovava a lavoro. La vittima è un 30enne, di origine romena, operaio di una ditta altoatesina. Secondo quanto riporta la testata locale La Voce del Trentino, il dipendente stava effettuando dei lavori boschivi in un bosco in val Moena, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di verifica, è stato travolto da un tronco. I colleghi che hanno assistito alla tragedia hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico a bordo di un’eliambulanza. Raggiunto il punto, purtroppo lo staff sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del boscaiolo rimasto schiacciato sotto il tronco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente sono arrivati sul posto anche i carabinieri ed i tecnici dell’Uopsal (Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La salma della vittima, scrive La Voce del Trentino, è stata trasferita in elicottero a Masi di Cavalese.