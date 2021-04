Un Posto al Sole anticipazioni 30 aprile. Silvia conosce una nuova persona, intanto Michele cerca di riprendere in mano la sua vita

La polizia è tornata ai Cantieri e Pietro, che ha messo in cattiva luce Roberto Ferri davanti al cliente che voleva acquistare lo yacht, per Roberto e Franco la situazione diventa sempre più complicata. Come se non bastasse, i due verranno convocati in Commissariato.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto che Silvia fa la conoscenza di un nuovo cliente, Michele ha ricevuto la visita di Guido che lo ha esortato a riprendere in mano la sua vita. Michele, infatti, da quando è tornato a Napoli è finito in una sorta di depressione a causa del licenziamento che lo sta costringendo a casa e lontano dal mondo reale.

Jimmy intanto racconta a Giulia e Niko del viaggio a Berlino, mentre Renato, alle prese con la valigia sbagliata, dovrà rimediare ma proverà a farlo senza attirare l’attenzione di Raffaele che è sempre lì attento e curioso di quello che fa il suo amico.