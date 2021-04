Accadde oggi, 30 Aprile. Il suicidio di Adolf Hitler ed Eva Braun

Accadde oggi. Il 30 Aprile è il 120° giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 30 Aprile si ricordano San Pio V, Papa, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Lorenzo di Novara, vescovo e martire, San Mariano d’Acerenza e San Mercuriale di Forlì, vescovo.

311 – Con l’Editto di Serdica, si concede perdono e libertà di culto ai cristiani

1573 – Crolla la torre della Cattedrale di Beauvais, l’edificio più alto del mondo all’epoca (150 metri)

1777 – Nasce il matematico tedesco Carl Friedrich Gauss

1789 – George Washington presta giuramento, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti

1883 – Muore il pittore francese Edouard Manet

1900 – Le Hawaii diventano un territorio degli Stati Uniti

1939 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti ad apparire in televisione

1945 – Adolf Hitler ed Eva Braun si suicidano dopo essere stati sposati per un giorno

1945 – Muore l’attore Osvaldo Valenti

1948 – A Bogotà (Colombia), fondata l’Organizzazione degli Stati americani

1948 – Presentata la prima Land Rover alla Mostra dell’auto di Amsterdam

1956 – Nasce il giornalista statunitense Alan Friedman

1956 – Nasce il regista danese Lars von Trier

1959 – Nasce lo storico Alessandro Barbero

1966 – Fondazione della Chiesa di Satana

1979 – Nasce il criminale Sante Pollastri

1980 – Sale al trono Beatrice dei Paesi Bassi

1982 – Nasce l’attrice americana Kirsten Dunst

1989 – Muore il regista Sergio Leone

1993 – Annuncio da parte del CERN che il World Wide Web sarà gratis per tutti

1993 – Durante un torneo di tennis di Amburgo, l’atleta Monica Seles viene accoltellata da uno fan squilibrato della rivale Steffi Graf. La Seles non giocherà più in tornei per oltre due anni dopo il tragico accadimento

1994 – Muore durante le qualifiche del Gran Premio di San Marino di Formula 1 il pilota austriaco Roland Ratzenberger, uscito di pista ad oltre 300 km/h alla curva Villeneuve

1998 – Ingresso nella NATO di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia

2008 – Gianfranco Fini eletto presidente della Camera dei deputati del parlamento Italiano

2013 – La regina Beatrice dei Paesi Bassi abdica, le succede al trono il figlio Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi