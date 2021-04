Alessia Marcuzzi in uno scatto primaverile davvero eccezionale, la conduttrice de ‘Le Iene’ sfodera tutto il suo fascino: spettacolare.

Vulcanica e incontenibile come sempre, Alessia Marcuzzi si è confermata, per una ennesima stagione televisiva, una guida eccellente al timone de ‘Le Iene’. Il programma di Italia Uno, come sempre, ottiene ottimi ascolti per la qualità dei suoi servizi scomodi. I meriti di Alessia alla conduzione, sempre briosa e al tempo stesso impeccabile, sono evidenti.

La Marcuzzi è uno dei personaggi più amati della tv italiana, con una carriera ormai più che ventennale che l’ha resa uno dei volti più riconoscibili anche sui social. Sul web, è davvero molto attiva e in particolare continua a colpire i fan al cuore con scatti di grande bellezza, che si mantiene sempre uguale attraverso gli anni. I 48 anni della sua carta d’identità non sembrano verosimili.

Alessia Marcuzzi si gode la primavera, in occhiali da sole ammutolisce i fan: bellezza stratosferica e seducente

