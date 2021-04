Amici 20, Aka7even ha vinto: è il momento delle lacrime

Si va verso il serale di domani sera di Amici 20 ma nel mentre nel day-time spuntano fiumi di lacrime: non tutte sono di gioia però

Amici 20 va avanti d i telespettatori come ogni anno restano incollati alla tv a seguire le performance dei ragazzi in gara e la preparazione settimanale per le puntate del serale, ormai da qualche anno registrato e non più in diretta.

Anche i day-time del talent show ideato da Maria de Filippi è molto seguito e da qui si traggono molti spunti di quello che potrebbe succedere al sabato sera ma anche gli umori ed i malumori dei ragazzi che si trovano comunque sotto stress e quando accade qualcosa di poco piacevole non sempre è semplice affrontare le cose.

Una punizione inferta direttamente da Maria de Filippi ai ragazzi ed in particolare ai ballerini Giulia, Serena e Alessandro perché hanno ritardato di molto i tempi delle prove in studio per la registrazione del serale. Un provvedimento che ha sconvolto gli animi come anche i risultati della prova settimanale, qualcosa di inaspettato che ha avuto varie conseguenze.

Amici 20, lacrime nella scuola: chi gioisce e chi rimane male

È Aka7even che vince la gara tra i cantanti ed è incredulo. Scoppia in lacrime di gioia per aver primeggiato sugli altri con il suo singolo “Loca”. “Davvero non me lo aspettavo, vuol dire che alla gente piaccio, cerco sempre di essere me stesso quindi significa che qualcosa è arrivato”, ha spiegato.

Ultimo in classifica Tancredi con il suo inedito “Belli quei ricci arancioni zio!”. Come stabilito dai quattro cantanti, proprio lui che è l’ultimo, dovrà tingersi i capelli di arancione e così tutti lo prendono amichevolmente in giro.

Secondo classificato Debby e terzultimo Sangiovanni che non prende per niente bene la cosa. Scoppia in lacrime anche se le telecamere non lo inquadrano ma lo si capisce tramite le parole di Giulia che molto preoccupata racconta a tutti agli altri ragazzi in casetta. “Sono preoccupata per Sangio, lui è difficile che pianga. Io lo apprezzo più di me e anche al pubblico piace da morire, ma non tutti sanno che è molto sensibile”.