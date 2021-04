La finale di Amici è ormai alle porte e le sfide si fanno sempre più difficili: ecco tutte le anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 1° maggio

Si è conclusa la registrazione della settima puntata del serale di Amici che andrà in onda questo sabato, 1° maggio. La posta in gioco è sempre più alta e gli ultimi allievi rimasti in gara continuano a sfidarsi per ottenere un posto nella finalissima che si terrà tra poche settimane. Le esibizioni dei ragazzi saranno ancora una volta intervallate da alcuni ospiti, in particolare sabato tornerà nuovamente sul palco Loredana Bertè e insieme a lei come ospite musicale ci sarà anche Giordana Angi. Dopo il simpatico siparietto della scorsa puntata l’intermezzo comico sarà ancora una volta affidato a Nino Frassica.

Anticipazioni Amici: l’eliminato della settima puntata

A dare inizio alla gara nella settima puntata sarà la squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli che sceglie di sfidare gli ultimi due allievi rimasti nel team di Arisa e Lorella Cuccarini. Saranno quest’ultimi a perdere la manche e la giuria -composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash– decide di mandare al ballottaggio finale il ballerino Alessandro.

Scende in campo nella seconda manche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro le due professoresse vincitrici. Questa volta saranno loro a perdere vedendosi mandare in ballottaggio il ballerino Samuele. Rivincita tra i due team nella terza manche con ribaltamento del risultato. A rischio eliminazione anche la ballerina Serena.

A essere salvata per prima dai giudici, come riporta Tv Blog, è proprio Serena. Il ballottaggio finale per l’eliminazione vede sfidarsi Alessandro e Samuele. Il risultato è stato comunicato come ogni settimana ai ragazzi all’interno della casetta e a dover abbandonare la gara è l’allievo di Veronica Peparini, Samuele.

Un risultato che stupisce se si pensa che il ballerino inizialmente era considerato uno dei papabili finalisti di questa edizione, ma come spesso accade durante il serale le situazioni possono ribaltarsi.