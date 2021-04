Manca sempre meno alla prossima puntata di Amici e spunta già il nome dell’eliminato della serata, ecco chi uscirà definitivamente dal programma

Domani sera si terrà una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il programma sta riscuotendo molto successo ed ogni volta è uno spettacolo per gli occhi dei telespettatori. Un po’ meno per le orecchie, visto che non c’è serata in cui Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non battibeccano. Gli studenti si stanno avvicinando alla finale e nel prossimo episodio ci sarà una nuova eliminazione. Chi uscirà sabato 1 maggio? Il nome dell’alunno che deve abbandonare definitivamente il programma a quanto pare è stato già svelato. Ecco lo spoiler che ha incuriosito il pubblico appassionato.

Amici: il nome dell’eliminato (SPOILER)

Come saprete, Amici è un programma registrato e le riprese avvengono ogni giovedì. Questa settimana però c’è stato un dettaglio che non è passato inosservato e sembra che qualcuno abbia visto l’eliminato uscire dalla casetta. Secondo le anticipazioni sarà la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli a perdere un componente della squadra. Stiamo parlando di Samuele. Il ballerino dovrò sfidarsi più volte con uno degli avversari della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il ballottaggio

Nel corso della puntata vedremo in azione la squadra di Peparini e Pettinelli sfidarsi prima con quella di Cuccarini e Arisa. Inizialmente vinceranno e manderanno al ballottaggio Alessandro. Poi però perderanno contro l’altra squadra e andrà in sfida Samuele. Nella terza manche il ballerino dovrà confrontarsi con Serena, ma la ragazza verrà salvata dai giudici.

Sarà veramente Samuele ad essere il prossimo eliminato? Non ci resta che seguire la puntata e scoprirlo.