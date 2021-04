Anna Tatangelo, arriva un altro figlio? La risposta della cantante sconvolge tutti

Ospite di Verissimo, Anna Tatangelo ha parlato della lunga relazione con Gigi D’Alessio e della propria volontà di allargare la famiglia: ecco quello che ha detto in merito ad un eventuale secondo figlio

La relazione fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha fatto sognare milioni di telespettatori. La stessa cantante, intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, non ha potuto non ripercorrere le difficoltà della separazione dal partenopeo. Nonostante Anna ci abbia provato con tutte le proprie forze, alla fine, le cose tra di loro non sono andate.

La Tatangelo, attualmente, è in buonissimi rapporti con D’Alessio, padre del suo amato figlio Andrea. Essendo giovanissima, l’ospite non ha nascosto il desiderio di allargare la famiglia. A tal proposito, l’artista ha parlato dei propri progetti futuri e della presunta relazione col rapper Livio Cori.

Anna Tatangelo, un altro figlio? La risposta della cantante spiazza tutti

Dopo 14 anni di relazione, Anna Tatangelo si è ritrovata a dire addio all’amato Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il suo unico figlio Andrea. La cantante, intervistata nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, ha parlato a cuore aperto dell’immenso dolore attraversato nel periodo della separazione.

“Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande” – avrebbe detto la Tatangelo – “Io ho creduto tanto nella nostra storia“. Ad oggi, tuttavia, l’artista si dichiara serena e afferma di aver raggiunto un equilibrio con il suo ex: equilibrio di cui Andrea non può che beneficiare.

Anna, che ha solo 34 anni, non ha nascosto di avere il desiderio di allargare la famiglia, magari con l’arrivo di un altro figlio. Non è ancora chiaro, tuttavia, se ci sia o meno qualcuno di importante nella sua vita. Per il momento, la cantante ha smentito la relazione con Livio Cori, di cui si era tanto parlato nelle scorse settimane.