“Qui abbiamo volato” Annalisa ti strega con un VIDEO pazzesco

La cantante Annalisa ha condiviso un video meraviglioso in cui si esibisce con tutta la sua potenza canora

Annalisa ha condiviso un video in cui era ospite da Rtl, si è esibita in diverse canzoni anche in inglese dando prova di essere magnifica. La cantante sta avendo molto successo e recentemente ha anche festeggiato i 10 anni di carriera. Annalisa è molto apprezzata come artista e persona. Sui social è seguita da 1,5 milioni di persone. Ha ricevuto numerosi premi per i suoi dischi diventati oro e platino.

Annalisa e la sua carriera d’oro

La cantante savonese ha da poco festeggiato 10 anni di carriera, dieci come il titolo della canzone che ha portato a Sanremo quest’anno e che è diventato disco di platino. Ha condiviso recentemente un post in cui appare diversi momenti della sua carriera, fino alla consegna del disco di platino direttamente da chi l’ha scoperta, Maria De Filippi. Nella didascalia ha scritto:”Qui ci sono alcuni tra i tanti bellissimi momenti di questi dieci anni che ho voluto celebrare con questo progetto, Nuda10 oggi certificato oro, proprio mentre Dieci raggiunge il platino.Voglio ringraziare dal profondo del cuore la mia squadra, ormai una seconda famiglia, che mi sostiene ad ogni passo, insieme ai tanti preziosi collaboratori che hanno contribuito a questo traguardo.

E grazie sempre a voi che non avete mai smesso di tenermi per man, vi voglio bene”. Nel corso di due puntata fa di Amici, Annalisa è stata ospite per cantare la sua canzone Dieci facendo emozionare tutto lo studio. Ha condiviso il video dell’esibizione e ha scritto:“Grazie Amici per avermi regalato questo momento magico, grazie davvero a Stephane, Andrea, a tutti i meravigliosi ballerini, e grazie sempre e sopratutto a te Maria, per aver visto qualcosa, dieci anni fa, in quella ragazzina con la frangia che per te rimarrà sempre e solo Nali. Qualche anno fa avevo scritto una canzone che diceva:”Vorrei cantare per l’esigenza di cantare e viaggiare avere un posto in cui tornare”. Ecco quel posto è lì”.

Una bellissima dedica che Annalisa ha fatto alla scuola che l’ha trasformata in quella che è oggi, un’artista a tutto tondo con grandi successi alle spalle. Ovviamente immancabile il ringraziamento a Maria De Filippi che ha creduto in lei fin dal primo istante e continua a promuoverla ogni volta che può.