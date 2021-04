Barbara D’Urso alle prese con un caso molto difficile. Lei guarda tutto dallo studio ed è preoccupata per la sua giornalista

Barbara D’Urso è tornata a parlare di vicini problematici. La conduttrice di Pomeriggio 5 da tempo cura la rubrica ‘Vicini in guerra’ che, tra le altre cose, piace molto al pubblico di Canale 5. Cerca di rimediare alle controversie che si creano nei condomini ma questa volta la patata è davvero molto bollente.

Nella puntata di ieri Barbarella e la sua inviata, Giorgia Scaccia si sono tornate ad occupare di un caso molto delicato, forse uno dei peggiori mai visti. Si tratta di un accumulatore seriale che riempie le scale di un condominio a Scauri. Uno spettacolo orrendo, sporcizia e catasti di roba per tutte le scale del palazzo.

Una vicenda di cui la conduttrice si era già occupata qualche giorno fa ottenendo la promessa dal proprietario di far ripulire tutto. Ieri sono tornati sul posto ma è successo dell’incredibile e Barbara si è molto preoccupata per la sua giornalista. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island 2021, tutto pronto: svelato conduttore e location

Barbara D’Urso alle prese con l’accumulatore seriale

LEGGI ANCHE –> Pio e Amedeo condurranno la trasmissione del momento? L’annuncio è clamoroso

La situazione a Scauri come i telespettatori avevano potuto vedere è un vero disastro. Ben due rampe di scale piene zeppe di roba accumulata, di tutto e di più. Giorgia Scaccia come da accordi degli scorsi giorni con il signor Stefano si è recata sul posto con la ditta di pulizie per ripulire appunto le scale dalla mole di roba che le invade arrivando fino alla porta dell’inquilino.

Intervenire è stato praticamente impossibile perché il signor Stefano non si è fatto trovare a casa e senza il permesso del proprietario non si può toccare nulla. Un buco nell’acqua quello della giornalista e della ditta di pulizie che aveva accettato di ripulire tutto in modo gratuito.

“La nostra inviata è dovuta scappare – ha raccontato Barbara in diretta – perché la situazione è peggiorata, i rifiuti si sono quintuplicati. Lei si è dovuta bardare con una tuta protettiva e vederla così mi preoccupa”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non ha nascosto il suo timore la conduttrice vedendo tutto tramite le telecamere come tutto il pubblico da casa. Si è impanicata ma piano piano si è tranquillizzata. Giorgia Sciacca è riuscita a parlare con il signor Stefano che si è reso disponibile a far pulire tutto. Una promessa già fatta, la seconda volta sarà quella buona?