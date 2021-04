Beautiful, anticipazioni puntata 30 aprile: amori riluttanti

Beautiful, anticipazioni 30 aprile: Thomas chiede ad Hope se ci sia ancora una possibilità per il loro amore.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope sconvolta dal rapido evolversi del rapporto tra Thomas e Zoe. La Buckingham minaccia di prendere il suo posto come madre adottiva di Douglas e questo provoca in Hope una grande rabbia che non sa come spiegarsi. Brooke e Ridge continuano a discutere del loro futuro e danno la colpa a Thomas per i numerosi problemi a cui sta andando incontro la loro relazione. Quanto a Wyatt, dopo essere venuto a conoscenza della malattia di Sally, lo Spencer è deciso a stare accanto all’ex fidanzata fino alla sua prematura morte. Ma come influirà tutto questo sulla sua nuova relazione con Flo?

Beautiful, anticipazioni 30 aprile: Brooke e Ridge di nuovo insieme

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope sarà decisa a mettere un freno alle pretese di Zoe su Douglas. A questo punto Thomas coglierà la palla al balzo per farle notare che il vero problema tra di loro non è mai stata Zoe, ma la riluttanza della Logan nel costruire una famiglia con lui. A casa di Brooke, invece, i coniugi Forrester si baciano ed esprimono il reciproco desiderio di darsi una seconda possibilità. Il ruolo che Thomas gioca ancora nelle loro vite sembra però impedire una completa rappacificazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt non dirà a Sally di aver scoperto del suo stato di salute grazie a Katie, ma le prometterà comunque di starle vicino in futuro. La Spectra si sentirà conformata dalle rassicurazioni dell’ex fidanzato.