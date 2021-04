“Bellezza infinita” Elisa Isoardi si prepara per il weekend – FOTO

Elisa Isoardi tira un sospiro di sollievo, la quarantena è finita e chiede ai followers come trascorreranno il fine settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Bella, sorridente e super abbronzata…e chi è se non Elisa Isoardi? la conduttrice infatti di ritorno dall‘Isola dei Famosi sfoggia un fisico niente male ed una pelle bruna da fare invidia. Eccola mentre si gode dei momenti casalinghi e ne approfitta – sempre in compagnia del suo amico a quattro zampe – per mantenersi l’abbronzatura esponendosi al sole ma avverte che avendo tolto da poco la benda dall’occhio necessita degli occhiali da sole.

Questa foto, postata tre giorni fa ha dato adito ai fans e chi la segue o da sempre o semplicemente ha imparato a conoscerla durante l’esperienza col reality L’Isola dei Famosi, di lasciarle dei teneri pensieri. L’affetto che si percepisce è notevole.

Elisa Isoardi, l’annuncio che i fans aspettavano

