“Bellezza vera”. Elettra Lamborghini e lo scatto con le sue sorelle FOTO

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del mondo di Instagram, dello spettacolo e della televisione. Oramai sono anni che ha conquistato tutti con la sua musica, ma di recente ha guadagnato sempre di più consensi, in particolar modo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo dove ha avuto modo di farsi conoscere da tutti quelli che ancora non avevano avuto modo di conoscerla.

Elettra Lamborghini e lo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Il 2020 è stato per lei sicuramente un anno importantissimo, pieno di traguardi importanti, sia lavorativi che personali. Infatti è convolata a nozze e ha fatto tantissime altre cose che fino ad un po’ di anni prima avrebbe considerato inaspettate. Quest’anno è stata chiamata anche a fare l’opinionista dell’Isola dei Famosi, dove non ha avuto modo di essere presente dall’inizio per via del covid che ha avuto all’inizio di questa lunga edizione, ma ora che è tutto passato è lì al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi ad intrattenere il pubblico.

Anche su Instagram è davvero molto, ma molto seguita da tantissime persone che ogni giorno la inondano di affetto tramite likes, commenti e complimenti che le scrivono sotto le foto che pubblica ogni giorno.