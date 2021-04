Una nota influencer ed il fidanzato sono morti precipitando dal 12esimo piano di un palazzo, si ipotizza essersi trattato di un omicidio-suicidio.

Presunto omicidio-suicidio nella giornata di 27 aprile a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Una giovane influencer di 24 anni ed il suo fidanzato sono morti dopo essere precipitati dal 12esimo piano di un palazzo. Secondo quanto emerso sino ad ora, il giovane potrebbe aver spinto la 24enne dalla finestra al culmine di una lite, e successivamente si sarebbe gettato nel vuoto. Ricostruzione su cui stanno indagando gli inquirenti che al momento mantengono il più stretto riserbo.

Leggi anche —> Ragazza trovata morta, arrestato il fidanzato: l’agghiacciante ricostruzione

Bolivia, influencer e fidanzato muoiono precipitando dalla finestra: ipotesi omicidio-suicidio

Leggi anche —> Attaccato da un coccodrillo mentre nuota nel fiume: morto ragazzo di 26 anni

Dramma in Bolivia, dove una coppia di giovani futuri sposi è morta in quello che sembra essere un omicidio-suicidio. A perdere la vita Sarah Arauco, influencer che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 11 maggio, ed il fidanzato Dagner Rojas. La tragedia si è consumata martedì 27 aprile a Santa Cruz de la Sierra. I due, come riportano i media locali e la redazione britannica del Daily Mail, sono stati visti cadere uno dopo l’altro dal dodicesimo piano di un palazzo. La drammatica scena è stata ripresa da alcuni passanti, video ora al vaglio della polizia.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani, che si sarebbero dovuti sposare in occasione del compleanno di Sarah.

La polizia boliviana sta indagando per capire come i due possano essere precipitati dalla finestra. L’ipotesi al momento più accreditata, scrive Daily Mail, è quella di un omicidio-suicidio. Alcuni vicini di casa avrebbero sentito litigare la coppia, lite al culmine della quale Rojas avrebbe spinto dalla finestra la futura moglie, gettandosi poco anch’egli nel vuoto. Una ricostruzione non confermata dagli inquirenti che mantengono il più stretto riserbo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La coppia era molto seguita sui social. Su Instagram Sarah contava oltre 25mila followers, mentre Dagner più di 6mila. Inoltre, i due avevano partecipato al programma televisivo boliviano Calle 7, una trasmissione durante la quale i concorrenti si sfidavano per vincere un premio.