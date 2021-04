In arrivo il Bonus 2021 per l’acquisto di un’auto nuova rottamando quella altamente inquinante. Tutte le info da sapere

Buone notizie in arrivo per chi è in procinto di cambiare la propria auto. Tra le tante facilitazioni che di questi tempi sono state istituite per dare una mano ai cittadini, compare anche quella degli incentivi per l’acquisto di una nuova automobile.

Si tratta di fondi che vengono investiti per invogliare i cittadini a rottamare la propria auto in vista di un acquisto di una vettura più moderna e soprattutto a basso impatto ambientale.

Come sappiamo il traffico e lo smog spesso hanno portato a istituire lo stop del traffico, la circolazione a targhe alterne e altre misure per ridurre le percentuali di Pm10 che ci sono nell’aria. In Italia siamo ancora indietro su questo fronte e mettere da parte le vecchie vetture a benzina e diesel sarebbe ora optando per un investimento a favore dell’ambiente ma anche per la nostra stessa salute.

Ora è possibile grazie al bonus 2021 che mette a disposizione davvero una cifra consistente per cambiare l’auto.

Bonus 2021, ecco come ottenerlo sull’auto nuova

È la Regione del Veneto al momento quella che promuove gli incentivi per acquistare un nuovo veicolo. Un bonus consistente destinato a chi vorrà rottamare la propria auto per acquistarne una nuova a basso impatto ambientale.

Lo ha stabilito la Giunta Regionale con deliberazione n.491 pubblicata sul BURV del 23 aprile 2021 approvando un bando da 5 milioni di euro che mette a disposizione dei cittadini da un minimo di 3.500 euro fino a 8 mila euro di bonus per cambiare l’auto, previa rottamazione della vecchia che risulta essere altamente inquinante, da quelle a benzina fino a Euro 4 oppure diesel fino a Euro 5.

Come accedere al bonus? Presentando una manifestazione d’interesse attraverso il form online entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 15 giugno 2021. Ci sarà poi una graduatoria e gli ammessi dovranno formulare la richiesta di contributo da fare dalle ore 10:00 del 15 luglio fino alle ore 12:00 del 30 settembre.