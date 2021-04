Drammatico scontro lungo la statale: un morto e due feriti

Nella mattinata di oggi, in un incidente sulla statale 45 bis a Rezzato (Brescia) un uomo ha perso la vita e due sono rimasti feriti.

È di un morto e di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina a Rezzato (Brescia) lungo la strada statale 45 bis. Secondo una prima ricostruzione, un’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion all’altezza di Bricoman. Un impatto violentissimo a seguito del quale i due mezzi coinvolti sono finiti fuori strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Brescia, scontro sulla statale 45 tra un’auto ed un camion: un morto e due feriti

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un terribile incidente verificatosi questa mattina, venerdì 30 aprile, sulla strada statale 45 bis Gardesana Occidentale nel territorio di Rezzato, in provincia di Brescia. Stando a quanto riportano le testate locali, tra cui Brescia Today, un’automobile, per cause ancora in fase di verifica, sai sarebbe scontrata contro un camion nei pressi del negozio Bricoman. Dopo lo schianto i due veicoli sono finiti fuori strada ed il camion si è ribaltato.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118 a bordo di diversi mezzi di soccorso. Purtroppo per il 50enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Nello scontro, scrive Brescia Today, sono rimasti feriti anche un uomo di 54 anni ed un ragazzo di 25.

Sopraggiunti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vito al 50enne ed accertare eventuali responsabilità.

Lo scontro ha avuto inevitabilmente ripercussioni sulla circolazione lungo la statale, dove si sono registrate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.