E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua simpatica padroncina: si tratta del cane di Luciana Littizzetto. Le curiosità su Mora

Tutti la conosciamo come una delle comiche più iconiche e brillanti del nostro tempo. Piccola ma con la lingua pungente e veloce che con i suoi monologhi non ne sbaglia mai una. Parliamo di Luciana Littizzetto, la storica compagna, lavorativamente parlando, di Fabio Fazio.

Lei usa i social in un modo tutto suo ma tramite il suo profilo si evince bene l’amore che ha per gli animali. In casa sua convivono, infatti, un gatto e un cane.

Uffa, è la gattina che la comica ha preso in un gattile, un vero maresciallo di casa perché riesce a mettere tutti sull’attenti. Dallo scorso anno alla famiglia si è aggiunta anche Mora, una dolce e simpatica cagnolina piccola e nera, piena di ricci.

Cane Luciana Littizzetto, le curiosità su Mora

Mora è riuscita a far sorridere Luciana Littizzetto. Ad ottobre dello scorso anno la cagnolina è arrivata in casa sua e le ha ridato il sorriso che aveva perso in seguito alla scomparsa del suo primo cane Gigia, una cagnolina che Lucianina aveva adottato dopo averla trovata abbandonata sull’autostrada nei pressi di Rho, nel Milanese.

La comica si fermò mentre si recava a lavoro per realizzare uno spot pubblicitario e la portò con sé. “Era spaventatissima e si dannava per difendersi” aveva raccontato sui social. Per lei sono stati 9 anni bellissimi. Poi la perdita.

Sui social aveva mostrato tutto il suo dolore: “Tu non ci sei più e neanche io” aveva scritto a corredo di una foto che le ritraeva insieme. Poi è arrivata Mora, nome scelto grazie all’aiuto del suo pubblico social. Lei non riusciva a decidere su quale nome preferire e così ha chiesto aiuto ai suoi follower. Tra Bianca, Mora, Neve e Naomi alla fine ha avuto la meglio Mora.

Tanti i momenti che Luciana condivide sui social insieme ai suoi amici a quattro zampe. Basta guardare il suo profilo Instagram per capire come sia una grande appassionata di animali.