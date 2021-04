Per Carolina Stramare è tempo di estate. La bella ex Miss Italia non resiste: la prova costume è superata a pieni voti

Sarebbe dovuta essere una dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ma alcuni problemi familiari l’hanno trattenuta in Italia dovendo rinunciare a soli tre giorni dalla partenza, pur a malincuore, all’avventura.

Parliamo di Carolina Stramare, la bella Miss Italia 2019, oggi affermata modella e sotto l’occhio attento di tutti i suoi follower che la seguono assiduamente su Instagram, ben 217 mila fan che controllano qualsiasi suo aggiornamento.

Come ha rivelato in una recente intervista a Blasting News, la reginetta d’Italia si è trovata sul podio senza nemmeno accorgersene. All’inizio non voleva nemmeno partecipare, poi ci ha provato, così, in modo quasi improvvisato, ed è arrivata ad indossare la coroncina di più bella d’Italia.

Da allora molto tempo è passato, Carolina si è fatta apprezzare per la sua bravura e bellezza, con quegli occhi azzurri come il cielo ed i capelli corvino che ne decretano un fascino mediterraneo da far girare la testa.

Carolina Stramare non resiste: la FOTO in costume stende tutti