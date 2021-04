Denise Pipitone, agghiacciante scoperta: spunta una botola mai ispezionata

Denise Pipitone, “Mattino Cinque” rivela dei dettagli agghiaccianti: una botola mai ispezionata potrebbe essere la chiave di tutto

Il caso di Denise Pipitone si è riaperto proprio nelle ultime settimane con la vicenda di Olesya Rostova, la giovane russa che si pensava potesse essere proprio la piccola scomparsa 17 anni fa. Purtroppo, a seguito dell’esame del DNA, non è stata rinvenuta alcuna parentela fra la Rostova e Piera Maggio, mamma di Denise. Le indagini, pertanto, sono tuttora aperte e sempre più lontane dalla verità.

Tuttavia, nel corso dell’appuntamento odierno di “Mattino Cinque“, la conduttrice ha segnalato un dettaglio estremamente importante, che gli inquirenti non hanno ancora preso in considerazione: si tratta della botola che conduce nello scantinato della casa della mamma di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, compagno di Piera Maggio.

Denise Pipitone, l’agghiacciante scoperta: la botola mai ispezionata

Per 17 anni, la sparizione di Denise Pipitone è rimasta un mistero irrisolto. Numerose false piste hanno finito per accrescere la speranza di Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo, per poi approdare in un nulla di fatto. Tuttavia, come rilevato da “Mattino Cinque“, ci sarebbe un particolare che gli inquirenti non avrebbero mai preso in considerazione.

Si tratta della botola che conduce nello scantinato della casa della mamma di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi. Federica Panicucci, nel corso della diretta, si è chiesta come mai la botola non sia mai stata ispezionata, considerando il fatto che i sospetti iniziali erano caduti proprio su Anna Corona e su Jessica Pulizzi, figlia del compagno di Piera Maggio.

Nonostante l’ipotesi della conduttrice resti di fatto una supposizione, di certo il dettaglio della botola non era mai venuto fuori prima d’ora. Alla luce dei particolari emersi, non si esclude un ulteriore cambio di rotta nelle indagini.