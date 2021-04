Lo sfogo di Diletta Leotta. Dopo la Lucarelli, l’attacco di un altro personaggio famoso

Diletta Leotta. La popolare giornalista sportiva si è sfogata sul Instagram contro la stampa troppo invadente riguardo la sua vita privata. Ha ricevuto degli appunti da Salvaggia Lucarelli e da un altro personaggio celebre. Cosa le hanno detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La giornalista sportiva di DANZ e speaker di Radio 105, Diletta Leotta, ha infranto quelle che sono le sue regole e ha usato i canali social per dar via libera a un lunghissimo sfogo pubblico. Oggetto delle sue parole è l’intollerabilità verso un certo tipo di stampa troppo interessata alla sua vita privata, invadente, che ricama su storie inesistenti, facendola apparire come una “mangiauomini” e vergognare di fronte alle persone care come sua nonna.

Non sono tardati ad arrivare commenti abbastanza scettici nei confronti di quanto asserito dalla Leotta. La prima a farle degli appunti è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha scritto: “Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media. Nel momento in cui raccontiamo con chi usciamo, cosa facciamo, cosa mangiamo e pubblichiamo foto della nostra quotidianità, ecografie comprese, poi diventa difficile domare il mostro. Mi sembra che Diletta Leotta , questo mostro, lo foraggi un bel po’ “.

Di un’opinione molto simile è un’altra collega che, usando sempre lo strumento dei social network, ci è andata giù pesante nei confronti della procace giornalista sportiva siciliana.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman-Diletta Leotta, doccia gelata per l’attore: novità eclatanti

Tutti contro Diletta Leotta. Piovono le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

LEGGI ANCHE –> Can e Diletta Leotta, si infrange il sogno dei fan? Arriva la conferma del maestro

A fare eco a Selvaggia Lucarelli è un’altra giornalista e opinionista televisiva. Stiamo parlando di Caterina Collovati che, in maniera perentoria, non sodalizza con Diletta Leotta ma la redarguisce.

“Cara Diletta” – inizia la Collovati – “la tua notorietà per tua stessa volontà passa per quel gossip di cui dici di esser stufa”. A quanto pare l’idea condivisa è che sia la stessa inviata di DANZ ad alimentare un certo tipo di pettegolezzo sulla propria persona, quindi non sarebbe giustificata qualora se ne dovesse lamentare in un secondo momento.

Caterina Collovati continua: “Il giornalismo che tu offensivamente chiami spazzatura, non ti ha mai definito mangiauomini, si è semplicemente limitato a raccontare le tue espansioni pubbliche”. Segue l’elenco dei flirt della bella Leotta, non senza un minimo di ironia: “Beata te, tutti ‘cotti e mangiati’ durante il lungo lockdown”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Collovati (@caterinacollovati)

Conclude con un’aspra critica sul tipo di immagine che la stessa Leotta propone al pubblico e di cui poi non dovrebbe risentirsi: “Parli di buona informazione che dovrebbe prevalere sulla spazzatura, ma se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”.