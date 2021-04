Pomeriggio Cinque, ospiti contro Diletta Leotta: “Ho le prove che è tutto finto”

Gli ospiti di Pomeriggio Cinque hanno preso di mira le recenti dichiarazioni di Diletta Leotta: nessuno di loro crede alla veridicità della relazione con Can Yaman

Le recenti foto pubblicate dal settimanale “Oggi” hanno messo Diletta Leotta in evidente difficoltà. La giornalista sportiva è stata infatti beccata in effusioni intime con Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma. Gli scatti, che risalirebbero allo scorso dicembre, non convincono il noto portale Dagospia, che sostiene che tra la conduttrice e il figlio di Dan Friedkin ci sia ancora del tenero. Il tutto è uscito fuori in concomitanza con la rottura tra la Leotta e Can Yaman: i due, infatti, si sarebbero lasciati bruscamente.

Quest’oggi, gli ospiti di Pomeriggio Cinque hanno avuto modo di commentare lo sfogo che Diletta ha recentemente postato sui social. La conduttrice di DAZN, attaccando il giornalismo spazzatura, ha denunciato l’immagine che i media dipingono di lei: l’immagine di una “mangiatrice di uomini“. Gli opinionisti di Barbara D’Urso, tuttavia, non si sono risparmiati nei suoi confronti e l’hanno accusata di incoerenza: “Quando dovevi sponsorizzare la tua storia i paparazzi ti facevano comodo“.

Pomeriggio Cinque, gli ospiti contro Diletta Leotta: “E’ tutto finto”

Lo sfogo postato da Diletta Leotta su Instagram non è affatto andato giù agli ospiti di Pomeriggio Cinque. Durante la puntata odierna, gli opinionisti del programma hanno commentato le foto dei baci tra la giornalista e Ryan Friedkin, rincarando la dose rispetto alla non veridicità delle sue giustificazioni. Secondo Morena Zapparoli, la relazione tra la Leotta e il vicepresidente della Roma non si sarebbe affatto conclusa: “Non posso credere che lei non sapesse che, quando si gioca così, arrivano anche le foto sbagliate“.

Tutti gli ospiti si sono mostrati d’accordo su una cosa: Diletta, che nelle ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone, sta attaccando giornalisti e paparazzi quando, per interi mesi, ha costruito la propria popolarità proprio su tale sistema. “Lei ha costruito il suo personaggio su cose di questo genere“, ha affermato Rita dalla Chiesa, non risparmiandole critiche al veleno.

La Zapparoli, che nei confronti della giornalista sportiva non è stata affatto lusinghiera, ha anche messo in dubbio la veridicità della sua relazione con Can Yaman. “Prendere in giro i telespettatori che ti seguono è del tutto sbagliato” – ha affermato l’opinionista – “Non ho mai creduto alla loro storia. Il loro sfogo lo trovo falso“.

Diletta, che lo voglia o meno, non può non finire al centro dell’attenzione mediatica. La sua vita privata, che stando alle testimonianze nasconde parecchi segreti, è a tutti gli effetti divenuta un’arma a doppio taglio.