L’influencer condivide un video sensuale in biancheria intima di pizzo nera, si muove e cambia posa con l’incitazione del fotografo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis lascia senza fiato in un video sexy su Instagram, appare provocante con le dita in bocca e si tira le spalline del reggiseno in modo sensuale. Il fotografo impazzisce e le dice che è pazzesca e le dice di mordere la pasta in modo sexy. I commenti che riceve sono tantissimi ma non tutti positivi:”Ma non sei quella che al Gf era dispiaciuta per ciò che poteva pensare il papà? Io capisco che nel vostro caso ci vuole esibizionismo ma in questo caso questo spot per un app comune è troppo esagerato”.

LEGGI ANCHE>>>Temptation Island 2021, tutto pronto: svelato conduttore e location

Elisa De Panicis e i video su Instagram sempre più hot

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Guarda che perdi i pantaloni” Anna Tatangelo tutto scoperto dietro. La FOTO

La bella influencer condivide contenuti sempre più caldi nel suo profilo Instagram. Condivide video mentre fa degli shooting in pose ammiccanti, appare molto provocante. In molti apprezzano ovviamente questa condivisone, ma altri non capiscono proprio. Tutti si ricordano una Elisa De Panicis diversa quando era al Grande Fratello Vip. Infatti si ricorda l’episodio con il concorrente Salvo Veneziano, che aveva utilizzato dei termini poco carini nei confronti della De Panicis per le sue forme e i suoi vestiti. Dichiarazioni che a lui sono costate la permanenza nella reality, è stato infatti buttato fuori prendendosi del mostro per aver offeso in quella maniera una donna.

Recentemente è tornato sull’argomento per un video molto spinto della De Panicis, in cui appariva nuda in una vasca con una sigaretta. Veneziano ha spiegato che lui è stato eliminato per delle frasi dette con amici sulla ragazza ed è stato insultato e attaccato pubblicamente. La De Panicis era apparsa sconvolta e preoccupata di quello che potevano pensare suo padre e i suoi nipoti e lo aveva spiegato a Veneziano durante una puntata di Live non è la D’Urso. Secondo Veneziano, lui non sarebbe stato tutelato da nessuno. Lei d’altra parte continua a condividere video provocanti e lui sostiene che non ha pudore. Insomma a Veneziano proprio non è andata giù l’eliminazione e le parole dette su di lui dopo il programma.

Inoltre non ha molta simpatia per la De Panicis che è stata la causa della sua eliminazione. Forse però se si fosse tenuto i suoi pensieri per sè non sarebbe mai stato eliminato. In più che bisogno c’è di parlare ancora dell’influencer, infondo lei sui suoi canali social può fare ciò che vuole e condividere la sua immagine come meglio crede.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

In molti però commentano sotto i suoi video, dicendo che è incoerente a condividere contenuti così sensuali. Dopo aver detto nel reality che era preoccupata per come il padre avrebbe reagito alle cose dette sul suo conto. “Cosa da matti sembrava la suora nel GF ma il papà non vede tutto questo? tutto per soldi”. “Tuo padre ti sta guardando”.