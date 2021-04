Enrico Brignano, continua il periodo negativo per il comico romano. Cosa dovrà aspettarsi?

Enrico Brignano, periodo poco favorevole per il noto comico romano. Ancora una volta, il suo show ”Un’ora sola vi vorrei“ ha incassato un duro colpo. Il serale in onda su Rai Due giunto alla quarta puntata, non avrebbe avuto il successo che si sperava e che pensava lo stesso Brignano per il quale questa era l’occasione per corroborare la sua presenza in televisione.

Due giorni fa – poco prima che andasse in onda il suo show – manifestava sui social l’emozione provata ogni puntata. E nonostante i numerosi sostenitori tra cui la collega Tosca D’Aquino, il programma non decolla. Viene da chiedersi quali siano le cause, sveliamole insieme.

Enrico Brignano, il grande calo: i motivi

L’ultima puntata, andata in onda martedì 27 aprile ha registrato – secondo i dati Auditel riportati – 1.614.000 spettatori con uno share pari al 6.2%. Quali sono le motivazioni che ci sono dietro questo calo?

Enrico Brignano sicuramente è degno del ruolo che ricopre. Amatissimo dal pubblico, il comico sa bene come destreggiarsi in uno show in prima serata vantando tantissima gavetta. Quindi la causa potrebbe essere la concorrenza da parte delle altre reti. E quella sera era particolarmente spietata; sulle reti Mediaset la programmazione prevedeva su Italia Uno Le Iene, uno dei cavalli di battaglia di quella rete.

Presente da anni in tv, si conferma sempre un successo. Anche la Rai è stata spietata con Brignano, la prima rete infatti ha mandato in onda Il Commissario Montalbano, punto saldo che riscuote sempre successo. E poi su Canale Cinque si disputava la partita di Champions League, quindi la fetta di spettatori – tifosi ed appassionati di calcio – sono stati sottratti.

Nonostante si stia ipotizzando che lo show non andrà avanti, manca ancora l’ufficialità.

Per Enrico Brignano ci saranno tempi migliori, sicuramente la nascita del secondo figlio gli farà dimenticare questo piccolo incidente di percorso.