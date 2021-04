Eros Ramazzotti: “Michelle Hunziker ride sempre? A letto però non rideva”

Il primo ospite di Felicissima sera di oggi è stato il cantautore romano che ha risposto alle domande irriverenti di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo, come sempre, si divertono a mettere a ‘disagio’ i propri ospiti con delle domande scomode che nessuno, a parte loro, si sognerebbe di fare.

Quella di stasera è stata la volta di Eros Ramazzotti il quale si è seduto sul divanetto che ha accolto nelle settimane scorse Claudio Baglioni, Francesco Totti e Maria De Filippi, per rispondere alle domande incalzanti del duo comico.

Pio e Amedeo hanno mostrato a Eros una foto che non può di certo non ricordare, ossia la pubblicità con la quale esordì Michelle Hunziker: lo scatto del primo piano del suo fondoschiena, per l’intimo Roberta.

La reazione di Eros Ramazzotti

Il duo foggiano ha chiesto al cantautore romano: “Lo riconosci? Cosa hai pensato la prima volta che l’hai visto?”.

“Sono andato a sbattere!”, ha risposto.

Pio ha proseguito chiedendo: “Sta ancora messa così?” e Eros in difficoltà ha replicato “Non dovete chiederlo a me ma penso stia ancora in gran forma…”.

Dopodiché la domanda di Amedeo: “Ma ci spieghi una cosa? Perché Michelle ride sempre?“, a quel punto il cantante visibilmente imbarazzato non sapeva cosa dire: “Ma perché non lo chiedete a lei? Però posso dire una cosa: ha letto non rideva!“.

Un siparietto divertente al quale ha fatto seguito un meedley dei suoi brani più celebri cantanti insieme a Pio e Amedeo.

In conclusione Amedeo ci ha tenuto a sottolineare una cosa: “Eros non voleva dirlo ma ha devoluto l’intero cachet per la partecipazione di questa sera ai lavoratori dello spettacolo“. Un gesto che gli fa senza dubbio onore!