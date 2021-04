Esonero Fonseca, il nome per la panchina: sorpresa incredibile

Ormai è certo un cambio di rotta per quanto riguarda la panchina giallorossa. Il matrimonio tra la Roma e Fonseca è ormai giunto al capolinea. Ecco i nomi in pole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Fonseca (@paulofonseca_oficial)

Dopo la partita di ieri la fine dell’avventura di Fonseca sulla panchina giallorossa è ormai certa.

Friedkin non ha mandato giù l’esito della gara di andata della semifinale, non tanto per la sconfitta, messa in preventivo contro il Manchester United quanto per il risultato e la gestione della gara.

La Roma ha bisogno di cambiamenti, dalla panchina, ai giocatori, allo staff medico. Non è ammissibile infatti che calciatori appena rientrati da un infortunio possano tornare subito tra gli indisponibili come El Sharaweey, Spinazzola e Veretout.

LEGGI ANCHE —-> Manchester Utd – Roma: il tabellino della semifinale di Europa League

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Sarri (@maurizio_sarri__)

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Nonostante il risultato di ieri e una stagione in campionato sicuramente deludente, non è arrivato sulle ali dell’entusiasmo, l’esonero in serata ma ormai la partenza di Fonseca è certa.

Attualmente, in pole position per la panchina giallorossa c’è Maurizio Sarri e il suo staff di altissimo livello.

Il preparatore dei portieri dovrebbe rimanere Savorani mentre Maurizio Lombardo si occuperà della segreteria sportiva. Pinto supervisionerà l’aerea sportiva: il settore giovanile sarà affidato a Morgan DeSanctis, Bruno Conti e Alberto De Rossi sarà il direttore tecnico (se accetterà), l’area femminile vedrà Betty Bavagnoli passare dal campo alla panchina . Ii Friedkin da buoni americani hanno intenzione di investire nel calcio femminile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Sarri (@maurizio_sarri__)

Non rimane che attendere dunque l’ufficialità e la firma di Maurizio Sarri per la rivoluzione giallorossa a partire dalla prossima stagione.