Estrazioni del Lotto del primo maggio, svelata la data dello slittamento

Con la concomitanza della festa del primo maggio, le estrazioni del Lotto e del Superenalotto sono posticipate: svelata la data dello slittamento

Il Lotto e il Superenalotto sono giochi d’azzardo che continuano a registrare la partecipazione massiccia degli italiani. Le estrazioni dei numeri vincenti avvengono regolarmente martedì, giovedì e sabato sera, nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 20.15. Il calendario, tuttavia, si ferma nei giorni di festa, durante i quali l’appuntamento con il Lotto e il Superenalotto viene posticipato di qualche giorno. Anche domani, con la coincidenza della Festa dei Lavoratori, le estrazioni non avverranno: la data dello slittamento è stata di recente comunicata e cadrà nella prossima settimana.

Lotto e Superenalotto, svelata la data dello slittamento

Domani, primo maggio, tutta l’Italia celebrerà la Festa dei Lavoratori. Per tale motivo, le consuete estrazioni del Lotto e del Superenalotto, che sarebbero dovute avvenire dalle ore 20.00 alle ore 20.15, non ci saranno. Le persone potranno tuttavia recuperare l’appuntamento mancato nella giornata di lunedì 3 maggio, data in cui è previsto lo slittamento.

Questa settimana, pertanto, si sono svolte solamente due estrazioni del Lotto e del Superenalotto, nelle giornate di martedì 27 aprile e di giovedì 29 aprile. Per la prossima, è invece previsto un totale di 4 appuntamenti, di seguito elencati: lunedì 3, martedì 4, giovedì 6 e sabato 8 maggio. Non è la prima volta che si verifica uno slittamento delle estrazioni: con la concomitanza dei giorni festivi, infatti, il calendario del Lotto viene sempre modificato.

Due giochi d’azzardo che continuano a registrare grande partecipazione da parte degli italiani. Allo stato attuale, il jackpot ha raggiunto la cifra esorbitante di 146,1 miliardi di euro: da quest’ultima si riprenderà, nel corso dell’appuntamento di lunedì 3 maggio.