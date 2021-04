Fedez, appassionato collezionista di scarpe sportive, mostra l’ultimo modello: le “Satan” della Nike, con gocce di sangue umano. I fan insorgono: “È un orrore”

Molto spesso il rapper milanese Fedez mostra orgoglioso la sua collezione di calzature sportive. Di sovente registra dei video dalla sua cabina armadio e racconta ai fan e agli appassionati le sue ultime compere in fatto di sneakers. E generalmente raccoglie commenti di consenso e ammirazione per la sua raccolta di edizioni rare e limitate, ma stavolta non è andata così.

Nelle ultime ore il marito di Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una serie di storie in cui ha presentato al suo pubblico le nuove arrivate. Sono le “Satan Shoes”, una rivisitazione delle Nike Air Max 97, create dal rapper americano Lil Nas X e realizzate dal collettivo MSCHF. Scarpe che stanno facendo discutere per il loro dettaglio distintivo: contengono gocce di sangue umano nella suola.

Fedez, le sue scarpe con gocce di sangue umano non piacciono ai fan

Nome, simboli esoterici e sangue: le “Satan Shoes” hanno diviso anche il mondo della moda, fra chi ritiene che ci sia spinti troppo in là e chi le ritiene un pezzo da collezione. Le sneakers nere e rosse sono piene di elementi che richiamano il diavolo. Si va dalla croce rovesciata e il pentacolo al sangue nella suola. Sul lato si legge anche un versetto della Bibbia: “Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore”.

Anche il numero delle paia messe in vendita dal collettivo newyorkese è evocativo: sono 666, il numero tradizionalmente associato al diavolo. E fa parlare anche il prezzo esorbitante, 1.018 dollari. L’azienda non ha apprezzato questa “rivisitazione artistica”, perché non autorizzata. La Nike ha quindi denunciato i creatori, ha imposto lo stop delle vendite e la restituzione delle paia già vendute, promettendo un rimborso ai clienti.

Fedez però deciso di aggiungere le “Satan Shoes” alla sua collezione. E su Instagram spiega: “Sembra più acqua colorata, non credo sia sangue. Però belle. Fanno coppia con le mie scarpe con l’acqua santa nella suola, le “Jesus Shoes”. I fan però non hanno apprezzato l’acquisto, anzi. Il commento più comune è stato: “Ma che orrore!”.