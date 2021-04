Georgina Rodriguez, l’outfit sensuale da due milioni di like – FOTO

Georgina Rodriguez, più sensuale che mai in questo scatto diventato subito virale. Qualcuno scrive “Indimenticabile”…come dargli torto!

Questa foto, postata ieri che mostra Georgina Rodriguez in costume è un incanto, l’essenza della femminilità. Un mini bikini animalier con tracce di arancione che si abbina perfettamente all’incarnato. Trattasi di una collaborazione con F**K, un brand rinomato di costumi dai modelli e fantasie più varie. E chi potevano scegliere se no lei, Georgina la cui bellezza diventa motivo di contemplazione.

In piedi, una posa naturale e lo sguardo rivolto verso l’obiettivo, uno scatto semplice che cattura la sinuosa fisicità di Georgina. I commenti non si possono contare nemmeno, quasi 3 milioni di like. Cifre che pochissime persone riescono a raggiungere.

Georgina Rodriguez indimenticabile, il trionfo della sensualità

