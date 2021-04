“Amore guidi benissimo” Miriam Leone e la FOTO che è già iconica

L’attrice Miriam Leone ha condiviso una foto in cui appare incantevole alla guida di un’auto d’epoca sul set di un film

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone ha condiviso una foto iconica in cui guida un’auto d’epoca sul set di Diabolik il film, in uscita il 16 dicembre al cinema. La bellissima ex Miss Italia interpreta Eva Kant, ed è magnifica. I commenti sono tantissimi e positivi per l’attrice:”Meravigliosa iconica già solo con una foto. Immaginarsi il film di cui si scrive già tutto il meglio possibile sulla tua interpretazione”. “Miriam Leone nata anche per dare le fattezze ad Eva Kant, sei perfetta!! Oa non ci tocca che iniziate il conto alla rovescia”.

LEGGI ANCHE>>>“Vorrei essere lì con te” Elisa De Panicis esagera, il VIDEO è troppo bollente

Miriam Leone e il messaggio di motivazione per tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Mara Venier disperata e sconvolta, il duro sfogo in un VIDEO

L’attrice ha condiviso un suo momento per trarre le conclusioni di ciò che è stata la sua vita fino ad ora, tra successi e conquiste. E di strada ne ha fatta la Leone da quando vinse Miss Italia. Lo fa sotto ad una foto dove appare in un albergo a Parigi. “Ho scattato questa foto stamattina appena sveglia a Parigi..adesso che sono tornata a casa mia (sì, la mia nuova casa, Milano, nuova casa su cui ho mantenuto abbastanza riserbo per un anno quasi due..non sono affatto esibizionista..) dicevo, adesso che sono tornata a casa mia, riguardo questa foto e penso a quanti alberghi ho girato in questi anni per lavoro (numero boh).

Quanti specchi come questo davanti a letto testimoni di notti e risvegli e transiti e solitudini, colazioni in camera col bollitore sempre in borsa(un anno avevo pure una corona in borsa ma quella è un’altra storia, vero Laulapuis?!). Cartelli non disturbare e per favore rifare la camera, quanta strada meravigliosa nelle ruote dei miei trolley, quanta faticosa, quanta strada ancora da fare, quanta gioia oggi nel tornare a casa, nel sapere che ne vale la pena….questo tempo sospeso può portare a ognuno di noi qualcosa..mi auguro possiate e sappiate trovare il vostro qualcosa sano e vibrante…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Un messaggio bellissimo che racchiude la sua carriera che ancora ne deve vedere. Ma sprona anche le persone a cercare la loro strada perché una volta che si trova poi le soddisfazioni sono moltissime. I commenti sotto il post sono tanti e tutti positivi:“Tutto strameritato. Brava Miry”. “Bellissima Miriam e bellissime parole che dimostrano la tua grande umanità che ci trasmetti sempre”.