Una puntata infuocata quella dell’Isola dei Famosi che ha visto la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Tommaso Zorzi confrontarsi animatamente con alcuni naufraghi

Continuano le polemiche all’Isola dei Famosi e questa volta a intervenire è stata la padrona di casa, Ilary Blasi, spalleggiata dall’opinionista Tommaso Zorzi che non le ha mandate a dire. Un’edizione partita molto bene ma che sembra stia facendo fatica a mantenere il pubblico incollato allo schermo. Ne è prova il continuo calo di share che sta colpendo il programma. Uno dei motivi sembra essere la mancanza di dinamiche che possano coinvolgere emotivamente i telespettatori. Dinamiche smorzate anche dalla creazione di un gruppo ormai ben evidente che, nella speranza di poter andare avanti nel gioco, si unisce per mandar via personalità scomode ma che in un programma televisivo potrebbero fare la differenza.

Il duro attacco di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi al cast: “Non mentite!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Da diverse puntate il momento delle nomination mette in risalto una particolare strategia. Alcuni concorrenti si uniscono per mandare al televoto una persona specifica, per loro volere o per volere del diretto interessato. È capitato la scorsa settimana con la giovane Myrea Stabile, ma si tratta di un meccanismo che si ripete ormai da tempo. Nel corso dell’ultima puntata il gruppo dei “primitivi” durante le nomination palesi si è sorprendentemente schierato contro Gilles Rocca, da sempre considerato un punto di riferimento per loro.

A questo punto la situazione ha iniziato a insospettire i presenti in studio, a partire da Tommaso Zorzi. “Scusate, ma non è possibile che fate sempre tutti lo stesso nome, ditelo che vi mettete d’accordo“, un duro attacco rincarato da una domanda diretta di Ilary Blasi. “Ma Gilles vi ha chiesto di essere nominato?“, domanda alla quale tutti hanno risposto in maniera negativa, affermando di vederlo stanco e ormai arrivato al limite delle sue forze.

A intervenire ci ha pensato però Myrea Stabile che ha invece rivelato come fosse stato proprio il naufrago a chiedere di essere mandato al televoto. “Ma allora siete bugiardi“, ha esclamato la conduttrice, mentre Zorzi rincarava la dose sottolineando come questo atteggiamento sia noioso e vada a smorzare tutte le dinamiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

I naufraghi si sono giustificati affermando di non voler più vedere Rocca in quelle condizioni. Lo stesso attore ha più volte ribadito la sua volontà di tornare a casa, arrivando anche a fare un appello finale al pubblico invitandolo a eliminarlo.