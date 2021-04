L’Isola dei Famosi. Colpo di scena nell’ultima puntata: la scelta inaspettata

L’Isola dei famosi. La puntata andata in onda ieri sera ha mietuto un’altra concorrente che ha dovuto lasciare le spiagge dell’Honduras. Nonostante le sia stata offerta un’altra possibilità di gioco, ha rifiutato. Cosa è successo

L’ultimo appuntamento con il reality di sopravvivenza di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha riservato delle belle sorprese. Il pubblico ha visto nel corso della puntata andata in onda ieri sera l’ingresso di un nuovo concorrente. Si tratta di Ignazio Moser, ex ciclista, celebre anche per essere il compagno della super modella Cecilia Rodriguez, pronta a seguire le sue gesta, ospite della serata dagli studi televisivi in Italia.

Se qualcuno arriva, altri invece dovranno abbandonare i giochi. In nomination si trovavano Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Chi di loro ha dovuto lasciare le spiagge dell’Honduras?

L’Isola dei famosi: chi è l’eliminato dell’ultima puntata. La sua scelta

La scelta del pubblico che si esprime tramite televoto è inesorabile e insindacabile. A dover lasciare L’Isola dei famosi tra i quattro nominati è stata Manuela Ferrera. Il percorso della modella, ex meteorina del TG4, è stato davvero rapido.

E’ approdata come naufraga e concorrente del gioco lo scorso 22 aprile insieme a Matteo Diamante, Emanuela Titocchia, Rosaria Cannavò. In un breve periodo si è attirata le antipatie di molti compagni di squadra che l’hanno spedita in tempo record in nomination. Prima di tornare definitivamente in Italia, le è stata data una seconda possibilità, quella di raggiungere Beatrice Marchetti su Playa Imboscada e tentare di arrivare alle fasi finali del programma che si concluderà il prossimo 7 giugno.

Manuela Ferrera non ha accolto l’invito di Ilary Blasi di proseguire la sua avventura e ha dichiarato candidamente di non essersi trovata in sintonia con il resto del gruppo e di essere lieta di andare via.

Il suo commiato è stato segnato da queste parole: “Per me è abbastanza, voglio tornare a casa. Sono tanto dimagrita. Complimenti a Beatrice che sta continuando da sola. È stato un inferno. Sono durata solo una settimana ma per me è stata una settimana durissima”.