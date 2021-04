Isola dei Famosi, grande ritorno in studio: a grande richiesta tornerà Drusilla Gucci, una delle concorrenti più amate di questa edizione in corso

L’Isola dei Famosi quest’anno sta riscuotendo grandissimo successo, ma a malincuore sta vedendo tantissimi naufraghi abbandonare o chiedere di essere nominati per uscire e tornare a casa. Sono in tanti che finiscono per soffrire troppo la fame, la mancanza dei propri familiari, e tra queste persone c’è sicuramente Drusilla Gucci che era molto amata dal pubblico ma che nonostante questo ha richiesto ai suoi compagni di nominarla perché non riusciva più a reggere le pressioni del gioco.

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci torna in studio

Dopo essere stata eliminata è stata portata su una nuova isola, dove l’è stato proposto di rimanere e ricominciare questo percorso. Non sono serviti a nulla gli incoraggiamenti da parte del pubblico e dello studio, Drusilla ha deciso di rifiutare la seconda isola e di tornare a casa. A distanza di settimane, ora sarà ospite in studio per raccontare il suo percorso, salutare chi l’ha sostenuta a distanza e anche i suoi ex compagni che non la vedono da un po’.

Drusilla ha conquistato davvero tutti durante il suo percorso all’Isola e i telespettatori sono felicissimi all’idea di rivederla, sapere come sta e com’è stato il suo ritorno in Italia dopo un viaggio così importante che l’ha portata a diventare inaspettatamente dal pubblico che sicuramente continuerà a seguirla nei suoi progetti futuri.