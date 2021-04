Isola, Elettra Lamborghini contro una concorrente: “Finalmente fuori”

Elettra Lamborghini non ha peli sulla lingua e in diretta all’Isola dei famosi non perde occasione di dire la sua, a volte però esagera

Elettra Lamborghini è stata una scoperta per molti telespettatori che attraverso l’Isola dei famosi la stanno conoscendo sotto altri punti di vista. La cantante da vera opinionista non si lascia scappare l’occasione di dire la sua riguardo ad una situazione o evento che si presenta nelle Honduras, giudica e critica i concorrenti. L’ultimo episodio risale all’eliminazione di Daniela Martani. La regina del twerk ha affermato che è un bene che sia uscita dal gioco, ma l’ex naufraga non l’ha presa bene.

Isola, la Martani risponde ad Elettra

Dopo essere tornata in Italia, Daniela Martani non ha perso tempo ed ha subito risposto alla battuta dell’opinionista Elettra Lamborghini. Così in un’intervista a Superguidatv ha affermato: “Ha detto che è un bene che sono tornata a casa in Italia. Ci sono rimasta un po’ male. Non me l’aspettavo da Elettra Lamborghini. Anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne”. Ha iniziato a dire l’ex naufraga. “Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei. A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola”. A differenza della ricca ereditiera, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi l’hanno difesa e si sono detti dispiaciuti per la sua uscita. “Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra Lamborghini”. Ha poi concluso.

Nell’ultima puntata la Martani ha cercato di fare la simpatica con una battuta nei confronti di Ignazio Mosera, il protagonista della serata. “Potevate mandarlo quando c’ero io però”. Cecilia in studio l’ha fulminata con gli occhi.