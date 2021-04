La bella assistente di volo e influencer Laura D’Amore ha condiviso uno scatto su Instagram che incanta i followers

Laura D’Amore e un nuovo scatto che la ritrae bellissima in un primo piano, sorride all’obiettivo e strega tutti i followers. C’è chi scrive che con questa foto la D’Amore gli ha migliorato la giornata. In tanti poi commentano dicendo alla bella assistente di volo, quanto sia bella e meravigliosa. Molti vorrebbero avere la possibilità di conoscere la donna, ma lei è impegnata anche se non ne parla mai e non si vede mai il suo compagno.

Laura D’Amore consigliera di bellezza

La bella assistente di volo Laura D’Amore ha iniziato a dispensare consigli di bellezza come una vera e propria influencer. Ha condiviso la sua beauty routine con il noto marchio sponsorizzato da quasi tutte le influencer, si tratta di Hello body. Un brand che produce tutti i prodotto per il viso e corpo a base naturale. La D’Amore ha applicato i prodotti come da prassi e ha poi segnalato il suo codice sconto per acquistare i prodotti dal sito. Ormai la D’Amore è una vera inlfuencer e blogger. Si occupa di skincare ma anche di moda, ama i dettagli e in particolare le scarpe. Sul suo profilo instagram la vediamo sempre con outfit diversi e sempre di tendenza.

Riguardo ai cosmetici, la D’Amore non condivide solo la sua beauty routine ma anche dei tutorial su come si trucca. I suoi follower saranno contenti di poter vedere come cura la sua pelle e quindi potranno anche prendere spunto dalla loro beniamina. Sui Instagram l’influencer ha 778 mila followers. Infatti è proprio il numero alto di seguaci che le ha dato la possibilità di essere intervistata nel noto programma, Non è l’arena. Viene presentata infatti come l’assistente di volo da 700 mila followers. Sicuramente un traguardo importante ottenere tutti questi consensi non partendo da un lavoro sui social.

Insomma lei è sicuramente tra i personaggi più apprezzati del momento sui social. Saranno le sue foto hot in bikini? oppure la sua eleganza in outfit meravigliosi ad aver conquistato la scena. Un insieme di cose probabilmente, ha attirato l’attenzione anche di uomini importanti come Flavio Briatore che è un suo follower.