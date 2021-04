L’attrice toscana deve sottoporsi ad un nuovo intervento. I problemi per lei non sono finiti qui ma ha la forza di una guerriera.

Il momento buio dell’ex di Leonardo Pieraccioni purtroppo non è ancora giunto al termine.

La protagonista di ‘Una moglie bellissima‘ è infatti di nuovo ricoverata in ospedale. A distanza di meno di quattro mesi deve tornare sotto i ferri per combattere ancora con il suo nemico agguerrito: l’endometriosi, patologia che affligge 3 milioni di donne in Italia.

A dare l’annuncio è lei stessa con un post su Instagram dove si mostra stesa sul letto di un ospedale e scrive: “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!!”

Il messaggio più bello

A darle sostegno sono stati molti personaggio del mondo dello spettacolo, tra cui Melissa Satta, Sandra Milo, Cristina Chiabotto, Costanza Caracciolo e molti altri.

Il messaggio che è spiccato tra tutti è quello della sua amica Elisabetta Gregoraci che le ha scritto: “Forza amore!“, simboleggiando il forte legame che le unisce.

Insomma, il sostegno a Laura non manca e siamo sicuri che presto tornerà a casa dalla sua piccola Martina che la aspetta!