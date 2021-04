Le Donatella “uguali ma diverse”: e voi quale stile preferite? – FOTO

Le ex concorrenti del Grande Fratello VIP hanno postato di nuovo: insieme sono semplicemente meravigliose!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Nella didascalia hanno scritto: “Uguali ma diverse in tutto, soprattutto nello stile“.

La foto, postata ieri, è già diventata virale, con più di 52.000 mi piace e 320 commenti, tra i quali spicca quello di un noto personaggio del mondo dello spettacolo: si tratta della famosa Gemma Galgani.

La protagonista indiscussa del trono over della trasmissione ‘Uomini e Donne‘ ha scritto loro: “Sono felice di vedervi insieme e sorridenti”.

Le gemelle più amate di sempre hanno entrambe i capelli legati e gli occhiali da sole: se non fosse per le giacche di colori differenti sarebbe impossibile riconoscerle!

E voi quale stile preferite?

Giulia Provvedi coinvolta in una rissa? Ecco cosa successe in realtà…

Qualche ora fa la gemella Giulia Provvedi ha risposto ad alcune domande scritte dai fan nel box virtuale ‘fammi una domanda’.

Un utente molto curioso le ha chiesto: “Ti sei mai trovata in una rissa…tu contro un’altra ragazza?“.

Lei ha risposto di non essere mai stata coinvolta in una rissa, tuttavia una volta capitò che una ragazza cadde dal privè del locale dopo averci provato con un suo ex fidanzato.

Per concludere l’IG story la Provvedi ha affermato ridendo che non è stata colpa sua: sarà la verità o è soltanto ironia?

Nelle stories successive, la bellissima Giulia ha raccontato più nel dettaglio la vicenda, data la curiosità dei fan che hanno visto il video – risposta.

Dunque non c’è dubbio: le stories delle Donatella tengono tutti incollati allo schermo!