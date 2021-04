Perde il controllo della moto e si schianta: morto ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è rimasto vittima di un incidente in moto avvenuto questa mattina a San Cataldo, frazione di Vernole (Lecce).

Un ragazzo è morto questa mattina, venerdì 30 aprile, in un incidente in moto verificatosi sulla provinciale 134 alle porte di San Cataldo, frazione del comune di Vernole (Lecce). La vittima è Pierfrancesco Degiuli, studente universitario leccese che due giorni fa aveva festeggiato il suo 20esimo compleanno. Stando a quanto riporta la redazione di Lecce Prima, Degiuli era in sella alla sua moto, una Honda CBR500R, quando all’altezza di una curva, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della due ruote che si è schiantata contro alcuni alberi.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che, giunto sul posto, ha trasportato il giovane centauro presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 20enne, deceduto poco dopo il suo arrivo per le gravissime ferite riportate nell’impatto.

Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Vernole che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica del terribile incidente, ancora da chiarire con esattezza.

Sotto choc l’intera comunità locale che, appresa la drammatica notizia, si è stretta al dolore dei familiari della vittima colpiti dalla tragedia.